Eine neue Party! In West-Berlin! Woo-hoo! Schon bei der ersten Ausgabe geben sich Szene-DJs die Klinke in die Hand, u. a. Phil Romano und Will Delight sorgen Seite an Seite mit der Hostess der Nacht Gloria Viagra für die richtigen Beats. Was fürs Auge gibt es auch, es tanzen die Black & Blonde Gogos.

12.11., GRAFFITI BEATS, RED BALLROOM, GENTHINER STR. 20, 23 UHR