Gimme Moritz Kilian

Berlin ist eine Party- und Klubstadt. Aber trotzdem schießen hier die Veranstaltungen nicht wie Pilze im Herbst aus dem Waldboden.

Noch recht jung, aber auch recht populär ist dieser Neuzugang im Szenepartykalender: „GIMME MORITZ“ im Humboldthain Club. Zum vierten Mal steigt die Party am 28.1. – und bietet nicht nur drollige Diven, sondern auch Musik von DJs wie schon Spencer Reed (siehe Interview) und DJane Anna Klatsche (die man aus dem SchwuZ in Neukölln kennen kann). Musikalisch gibt es hier eine gelungene Mischung aus Disco, House, Acid (!), Elektro und Pop. Alles dabei, alles gut. Gimme, gimme mo’, ’cause too much is not enough ...

28.1., GIMME MORITZ, Humboldthain Club, S Humboldthain, 23:59 Uhr