GEWINNE TICKETS FÜR HUNTERS

Am 3. Dezember wird im untertage ab 22 Uhr wieder aufgeschäumt.

Es wird heiß. Es wird nass. Zur Begrüßung gibt im untertage einen Kurzen. Danach wartet ein feucht-fröhlicher Abend mit Schaum und Musik mit zwei DJs.

Veranstalter Ronny: „Natürlich dürft ihr auch eure Freunde und Freundin(nen) mitbringen … „Everybody is welcome“ ist unser Motto. Jeder Fetisch – jede Art von Typ und alle anderen, die gut drauf sind und es lieben, zu elektronischer Musik und im Schaum zu tanzen. Wir versprechen euch eine unvergessliche Nacht, bei der es richtig zur Sache geht. Schaumarea. Tanzfläche, Schaumfreie Zone, Duschen, Schneemaschinen, Bodennebel Deluxe und vieles mehr … Also, packt Eure Badesachen ein und nehmt ein Handtuch mit, denn in dieser Nacht bleibt nichts trocken *grinst*."

Karten gibt es hier zu kaufen oder bei uns zu gewinnen!