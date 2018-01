⚘ Frühlingsgefühle im Bassy

× Erweitern Chantal / Jani / Foto: Michael Rädel In „Chantals House of Shame“ treffen die Schönen auf die Kreativen und die Avantgarde auf die Feierfreudigen.

Die ersten Schneeglöckchen sprießen schon, die Krokusse kämpfen sich durch den Morast. Und auch im Berliner Nachtleben wird es wieder quirliger!

In den – irgendwie schon – Frühlingsmonat starten alle Coolen und Queeren natürlich in „Chantals House of Shame“ am Senefelderplatz. Hier warten unter anderem Andreas, Felix, Jani, Anton, Harry und Thomas auf dich. Geboten werden HousElektro und eine krasse Show, Punk oder Travestie. Morgen: Allucard Performs.

Gut zu wissen: „Entgegen aller Gerüchte bleibt Chantals House of Shame noch den ganzen April im Bassy“, so Chantal gegenüber blu. Mehr in Kürze.

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Schönhauser Allee 176 a, U Senefelderplatz, ab 23:15 Uhr