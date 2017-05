Freikörperkultur in Berliner Klub

× Erweitern Foto: Eurocreme.com Pop

Es gibt nur wenige Partys, die auch im Sommer so richtig gut laufen. DJ Magic Magnus und Nina Queer müssen sich da bei „Rose Kennedy“ keine Sorgen machen, denn noch sommertauglicher als die Haubentaucher Residenz kann ein Klub nicht sein.

Am 9. Juni – ja, es ist diesmal der zweite Freitag und nicht der erste Samstag –, probiert das umtriebige Veranstalter-Duo etwas Neues aus. Etwas Neues, aber dann doch Altbekanntes: FKK. Wenn alles klappt, wird die Party eine so legendäre Sause, wie Berlin sie selten erlebt hat: Nackte am Pool in einem coolen Klub – allerdings soll es KEIN Rudelb*msen werden.

Musikalisch gehen sie auf Nummer sicher: DJ Influx_, Nina Queer, Magic Magnus und Andy U-Seven werden die Hits der Charts abfeiern. Pop goes the world!

9.6., Rose Kennedy, Haubentaucher Residenz, Revaler Str. 99, U/S Warschauer Str., 22 Uhr