Eine musikalische Reise zurück

× Erweitern Foto: ABBA, Universal Music ABBA 1982

Nicht nur ABBA und die Backstreet Boys geben hier den Ton an.

Rosetta von Stender ist die Neue bei der Party „Club 69“ und ist am 12. Mai für den „Spritz-Contest“ verantwortlich. Oha. Was sonst so abgeht, verrät Veranstalter Doris Disse am besten selbst: „Wer keine Lust auf das ESC-Finale hat, ist bei uns genau richtig: heute – ausnahmsweise – ESC-freie Zone in der Busche! Auf der 6. Ausgabe vom Club 69 legen Holger Pink (Rostock) und Leberwurst (Hannover/Hamburg) die schönsten und schrillsten Hits der 70er, 80er und 90er auf dem RETRO-Floor auf und sorgen für gute Laune.“ Was geht los da rein?

12.5., CLUB 69, Die Busche, Warschauer Platz 18, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr