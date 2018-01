Erfolgreich: Club 69

× Erweitern Club 69 Die Busche

Doris Disse öffnet wieder die Pforten zu ihrer Party „Club 69“.

Unter anderem D.Light (1970er/1980er & DISCO deluxe), Chrizz T. (1980er/1990er & 2000er) und DJ ITZY (Schlager) sorgen am 10. Februar ab 22 Uhr für ordentlich viel Partystimmung in der Busche! Extrem gut zu wissen: In der Spiele-Lounge kann man ein Helene-Fischer-Puzzle zusammenstellen, davon werden die Einnahmen zu 50% ausgespielt, die anderen 50% gehen an die Berliner AIDS-Hilfe. Danke, Doris.

10.2., Club 69, Die Busche, Warschauer Platz 18, S Warschauer Straße, 22 Uhr