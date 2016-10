The Wiener takes it all. Bärtiger Besuch aus Österreich: Conchita Wurst besuchte die Königin des Berliner Nachtlebens. Wir haben die Bilder! Die Wurst im Tanzrock auf der Bühne und Lena Kleinschmidt am Auslöser der Kamera.

Natürlich ließ es sich die Wurst nicht nehmen bei der traditionellen Show das Mikro an sich zu reißen:

