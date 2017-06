Wiederauferstehung der Magdalena?

× Erweitern 1Stralau

Was 1913 als Kraftwerk für den damals neuen Industriehafen gebaut wurde, war ab 2015 ein angesagter Klub namens Magdalena. Ab dem 29.6.2017 geht die Geschichte weiter – mit einem anderen Namen.

Der Technoklub Magdalena ging insolvent – was aber nicht am Besucherstrom lag. Jetzt geht es nach großem Umbau („Im 1Stralau entsteht durch eine moderne Containerinstallation, die einerseits das Gelände aufteilt, andererseits mit dem denkmalgeschützten Gebäude verbindet, ein gewollter Stilbruch.“), Bertreiberwechsel und Neuausrichtung als 1Stralau weiter. „Frontmann“ der 4000 Quadratmeter großen Event-Location ist unter anderem Jesko Klatt, der auch für seine Locations Spindler & Klatt sowie The Grand bekannt ist.

Was, wie, wann?

„Im Urban Beer Garden gibt es unterschiedliches Streetfood und Getränke. (...) Der Beer Garden ist für die Öffentlichkeit zugänglich, das ehemalige Hafenkraftwerk mit Innenhof wird in erster Linie für Klub Veranstaltungen und Industrie Events genutzt. (...) Im Erdgeschoss des Klubbereichs wird man von einer Lichtinstallation von Room Devision in Empfang genommen, berühmt ist die Location ausserdem für das größte Soundsystem in Europa. (...) Es können bis zu 1.500 Besucher auf drei Etagen der Location ausgelassen feiern. Das Gelände liegt direkt in Berlins legendärer Partynachbarschaft. Gegenüber beispielsweise der Salon zur wilden Renate und die Else, nicht weit das Kater, das Watergate, der Haubentaucher, das Sisyphos oder auch das Berghain. (...) Betreiber der Location sind Gastronom Jesko Klatt, Robert Ackermann und die 24/7 Event Agentur.“

„Auch die Party B:EAST wird wieder mit dabei sein!“, freut sich schon Tür-Host Maria Psycho.

× Erweitern Und Ende Juli lockt hier die B:EAST ...

Wir sind gespannt!