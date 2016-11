DIE PARTYSZENE PILGERT ...

Irrenhouse

... zu Nina Queers Party „Irrenhouse“, jenem Erfolg, der mit Travestie, Tanzböden und ausgefallenen Videoprojektionen die Massen bespaßt – ohne dabei auf Beliebigkeit zu setzen.

Hier wagt man Neues, sei es in Sachen DJs, Deko oder auch Musik – denn die kommt heute u. a. von SONY STRAIGHT. Und auch ernährungstechnisch denkt das queere Schleckermaul an alles: „Je schlechter die Laune, desto größer die Portionen!“, verrät Ninchen kichernd (und denkt dabei sicher nur an die Süßigkeiten im Einkaufswagen, der die Nacht über von einer Partyelfe durch den Klub gewuchtet wird). Besonders toll: Brigitte Skrothum ist heute die Stallmeisterin beim Rodeo, hier kann Mann seinen Schenkeldruck beim Reiten beweisen ...

19.11., Irrenhouse, Falckensteinstr. 48, U Schlesisches Tor, 23 Uhr