Die letzte „London Calling“

× Erweitern Foto: M. Hamann London Calling

Am 6. Oktober findet eine altgediente Veranstaltung im SchwuZ zum letzten Mal statt, die ehemals auf Indie-Rock fokussierte Party „London Calling“. Wir gratulieren zu 12 erfolgreichen Jahren.

Im Laufe der Jahre kam mehr Musik aus den (Dance-)Charts dazu, sowohl Trap, R'n'B und HousElektro. Das gefiel nicht allen, einige Indie-Rocker suchten sich andere Partys, neue Klubber kamen. So ist es nunmal im Nachtleben! Stillstand wäre aber auch keine Option gewesen ... Am 6.10. heißt es nun also zum (vorerst) letzten Mal „London Calling“.

Aber erstmal wird noch groß gefeiert, in dieser Oktobernacht legen dann auch jede Menge DJs der LGBTIQ*-Szene auf: Exildiscount, Marco Ward, marsmaedchen, The/Das, Lucky Pierre und Sheila Chipperfield sorgen für Beats und Melodien, live gibt es I Heart Sharks.

Und natürlich es gibt Freischnaps! Den verteilen DJane Jacky-Oh Weinhaus und Model Matthias Panitz.

6.10., London Calling, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr