Da geht was ab in der Busche bei Doris Disses „Club 69“.

Pop, Disco, Schlager und Evergreens, alles nicht „cool“ – und daher hat man hier auch richtig viel Spaß! Hier wird der Geist der Tanzlust heraufbeschwört – mit tanzwütigen Klubbern und einigen Diven. Also: Erst was trinken in der Bar zum schmutzigen Hobby, dann ab in die Busche unter anderem zu DJ chrizz T und Doris Disse.

14.4., CLUB 69, Die Busche, Warschauer Platz 18, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr