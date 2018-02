Die Bombe platzt: Hier macht Chantal weiter!

× Erweitern Foto: M. Rädel Nikolaj Tange Lange Chantal Nikolaj Tange Lange und Partyveranstalterin Chantal

„Ende April wird zum letzten Mal im Bassy die Party stattfinden“, verrät die legendäre Diva.

Gestern Nacht, also gerade eben, verkündete Chantal in ihrem „House of Shame“ die neue Adresse ihrer Erfolgsparty:

„Pünktlich ab Mai geht es übergangslos mit einem Grand-Opening im Suicide Circus weiter (...) schön mit Garten auch. Und auch die Lounge wird im Sommer „open air“ sein.“ Wir freuen uns drauf, ein Umzug tut doch fast jeder Party gut!

Jeden Donnerstag ab Mai: Chantals House of Shame, Revaler Str. 99, S und U Warschauer Straße, 23:05 Uhr, http://suicide-berlin.com