Dessert im ://about blank

× Erweitern Foto: Anelia Janeva Tom Peters

Unter anderem DJ-Größen wie Honey Dijon, Roi Perez, Santiago Lecce und auch der große DJ Hell (kleines Bild) sorgten bei dieser queeren Party schon für die richtigen Beats.

Denn schon seit 2012 erfreut die „Dessert“ von Tom Peters (großes Bild oben) im Underground-Klub ://about blank die Avantgarde- und Hipster-Herzen. Am 13. Januar geht die neuste Auflage des Erfolgs an den Start. Mit dabei sind dann ab 23:59 Uhr u. a. Oliver Deutschmann (Soma, Vidab), Ryan James Ford (MDR, ACR) und Santiago Lecce aka DJ Teeth (Mister Insister) – es wird technoid!

13.1., Dessert, ://about blank, Markgrafendamm 24c, 23:59 Uhr