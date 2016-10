DER SPY CLUB KOMMT ZURÜCK!

Bob Youngs Erfolgsformat „Spy Club“ kommt zurück. Natürlich in Berlin-Mitte, am angesagten Rosa-Luxemburg-Platz.

Beim Comeback im November legen dann u. a. die Tonmischer Clarice, Krizzi with the K, Fran und Babette Conrady auf. „Der Spy Club hat durchschnittlich 1000 Gäste und orientiert sich an einem gehobenen Partystil. Bei uns pflegt man eine gute Cocktail- und Champagnerkultur, hochwertige Musik und ein modisches Äußeres.“ Da waren (damals) u. a. Barbie Breakout und Joko Koma. Freu dich auf Elektro und Pop an cooler Stelle. Wir sind dabei!

12.11., Spy Club, The Grand, Hirtenstraße 4, U Rosa-Luxemburg-Platz, 23 Uhr