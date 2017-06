♂ House, Würste und Süßigkeiten

× Erweitern Irrenhouse M. Rädel Brigitte Skrothum Nina Queer So glamourös wie ABBA: Bibi & Nina. Voulez-vous?

„In the heat of the night“ – es wird sommerlich im Klub Musik & Frieden.

Eine der (vielen) Stärken des Klubs Musik & Frieden ist seine Variabilität und Flexibilität. Kreative Geister wie Buchautorin und DJane Nina Queer können hier die Klubräume zu ihrer Party so umgestalten und nutzen, wie es passt. Zum Beispiel fürs Flaschendrehen mit Brigitte Skrothum. Oder für die Süßigkeitenverkostung von und mit Amanda Cox.

Und ja, im Sommer feiert Mann gerne unter freiem (Sternen-)Himmel – das geht hier. Denn es gibt einen Klubgarten mit Wurst vom Grill! Mehr Würste gibt es bei dieser House-Pop-Party samt Travestie-Showblock nur im „Irrenhouse“-Darkroom ...

Die Musik kommt u. a. von Simon La Coste (Pop & Dance, kleines Bild rechts), Rico Ad Hoc (House) und DJ Leberwurst (Retro).

17.6., Irrenhouse, Musik & Frieden, Falckensteinstr. 47, U Schlesisches Tor, 23 Uhr