Da wird die Renate ganz wild!

Paah! Salon - Zur wilden Renate Das Motiv von Otavio Santiago erinnert stark an den großen Roy Lichtenstein.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, also am 25.12., steigt „PAAH! by TrashEra [X-Mas Edition]“ in der undergroundigen Location in Stralau.

Alors on danse: Ab 23:59 Uhr geht es technoid-housig her im „Salon – Zur wilden Renate“, denn dann laden DJs und Künstler wie sciarada (https://soundcloud.com/ sciaradamusic) und Aswad DJ (https://soundcloud.com/ mixthepainaway) ein zum queeren Klubfest. Man darf sich drauf freuen ...

25.12., PAAH! by TrashEra [X-Mas Edition], Salon – Zur wilden Renate, Alt-Stralau 70, 23:59 Uhr