× Erweitern Foto: M. Rädel

Voll auf House setzt Gastgeberin Chantal erfolgreich bei ihrer Party im Bassy.

Wobei: In der Lounge gibt es auch mal Disco, Pop und sogar Hip-Hop. Zusammen mit Night Manager Andreas, Gatten Felix, Tür-Boss Anton, Garderobenkönig Harry und Night Manager Thomas beweist Chantal jeden Monat besten Partygeschmack. Das gefällt auch den Promis*, die hier(her) ebenfalls gerne kommen ...

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Schönhauser Allee 176 a, U Senefelderplatz, ab 23:15 Uhr

× 1 von 2 Erweitern Foto: M. Rädel Chantal und Barteam × 2 von 2 Erweitern Foto: M. Rädel Chantal und ihr Mann Felix Prev Next

*In „Chantals House of Shame“ waren u. a. schon Katy Perry, Isa Genzken, Aura Dione, Maxi Arland, The Baseballs und Spencer Reed ...