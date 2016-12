CHANTAL & BOB YOUNG

Thunderball

Denn da haben sich, die Überschrift verrät es schon, zwei Größen der Berliner Nachtwelt zusammengetan: Chantal von „Chantals House of Shame“ und Bob Young, der Macher der Party GMF und des SPY Clubs. Echte Freunde feiern eben zusammen.

Am 31.12. kann man ab 23:55 Uhr im Potsbahnhof am Ostbahnhof mit den beiden bei THUNDER BALL reinfeiern in 2017. Auflegen werden u. a. Chris Bekker und Maringo sowie Berry.E (kleines Bild). Alles Gute!

https://www.facebook.com/events/1815187408729177/