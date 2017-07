FünfJahreChalet

× Erweitern Foto: M. Rädel Chalet Chalet

Alles Gute zum fünften Geburtstag, liebe Crew vom Chalet!

Ab dem 21. Juli wird drei Tage lang groß gefeiert und auch groß aufgefahren. Angekündigt werden u. a. Simian Mobile Disco, Jimmy Edgar, Kasper Bjørke, Denis Horvat, Jon Starks und H30H für das dreitägige Festival.

„Wir bedanken uns für die Treue, unzählige durchzechte Nächte und die Möglichkeit, so viel guter Musik eine Plattform zu geben. Genau das werden wir auch die nächsten Jahre und besonders an diesem Wochenende weiter tun. Mit einem Geburtstags-Festival, all unseren liebgewonnenen Residents und Stamm-DJs, ein paar Special Guests – und natürlich mit euch!“, freut sich das kreative Team, das dem ehemaligen Zollhaus am Eingang des Spree-Kanals neues (Klub-)Leben einhauchte. Auch blu ist regelmäßig und gerne Gast. Weiter so!

21.7. – 24.7., Chalet: Fünf Jahre Chalet „How long is now“, Vor dem Schlesischen Tor 3, 20 Uhr bis 24.7. 12 Uhr