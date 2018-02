Brandneu: ♂ Buttcocks ♂

× Erweitern Foto: Eurocreme.com Hintern Po Popo

Kein verfrühter Aprilscherz: Diese Party hat „Arsch“ und „Schwanz“ im Namen. Oder „Hintern“ und „Hähne“, ganz so, wie man es übersetzen will ... Am 28. April startet im SchwuZ eine im wahrsten Wortsinne heiße Party.

„Raus aus den Apps und rein in die Klubs!“, fordert das Team vom SchwuZ augenzwinkernd. Und nicht nur diese Queers denken inzwischen so. Dass Dating-Apps wie Grindr nicht das A und O sind, wenn Mann einen Mann treffen will, zeigen Erfahrungswerte. So richtig auf die Piste zu gehen macht doch ohnehin mehr Spaß, als stundenlang zu chatten, oder? Also, auf in die Klubs! Auf ins SchwuZ! DJanes wie Gloria Viagra (Bild rechts) und Jacky-Oh Weinhaus sorgen dort Ende April zusammen mit u. a. DJ Jaycap bei der neuen Partyreihe Buttcocks für die richtigen Klänge. Von Disco bis Techno ist alles Gute dabei – und eine Art Ballett gibt es noch obendrauf bei diesem Happening mit „sex-positivem Vibe“ und Darkroom.

28.4., Buttcocks, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr