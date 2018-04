Brigitte Skrothum ﻿♥﻿ ﻿ESC

× Erweitern ESC Grand Prix Foto: M. Rädel

In der angesagten Bar „Zum schmutzigen Hobby“ im Friedrichshain locken neben der in der Überschrift erwähnten Showgröße (kleines Bild) u. a. noch fünf (!) Leinwände die ESC-Fans.

Ab 20 Uhr ist der 63. Eurovision Song Contest das große Thema, die Show wird live übertragen und Brigitte Skrothum („Irrenhouse“, Die Busche, „Schaaamlos!“) wird das kultige TV-Ereignis noch mit kecken Moderationen aufpeppen. Nach der Show ist vor der Party! Die Nacht nach dem ESC verwandelt sich die Bar dann – wie so oft – in einen Klub und lässt euch in den Morgen tanzen. SO geht das!

12.5., Zum schmutzigen Hobby, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 20 Uhr