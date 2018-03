× Erweitern Foto: efes, pixabay.com, gemeinfrei BiOpen

Lasst die Knospen ploppen: bei Bi Open, dem monatlichen Treff in der Metropol Sauna für Schwule, Lesben, Bi-, Transsexuelle und alle openminded People, blüht die Liebe – ganz besonders am Ostermontag! Locker loungen an der Bar mit DJane Maryme, Cruisen im Saunabereich oder tief durchatmen bei den stündlichen Aroma-Aufgüssen (Bi Open-Macher Michel schwingt die Kelle) – hier kann man sich kribbelnden Frühlingsgefühlen hingeben.

2.4., Metropol Sauna, Konrad Adenauer Str. 15 (Zugang über Schwedenkronenplatz, Große Friedberger Str.), Frankfurt, 17 – 2 Uhr, www.facebook.de/BiOpen.Sauna