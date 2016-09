BEATE SETZT VOLL AUF DIE 1990ER

„Oktoberfest fick dich!! Wir flüchten heute in die 90er! Es wird großartig!“, grantelte die Rauschgold-DJane mit einem Augenzwinkern im Vorfeld, als sie frisch geduscht die Party konzipierte.

Heute kann man also erleben, was Beate Stievermann gerne mochte in den 1990ern, der großen Zeit von Hip House, Eurodance, Boygroup-Pop und Girlgroup-Hits. Und ja, es wird bestimmt verdammt lustig am Mehringdamm bei dieser Neunziger-Ausgabe vom Erfolgsformat „Ankerlos durch die Gracht“. Groooooooove is in the heart!

30.9., Ankerlos durch die Gracht, Rauschgold, Mehringdamm 62, U Mehringdamm, 22 Uhr