B:EAST AN NEUER STELLE

Maria Psycho Fixie Fate KitKat

Eine der besten Partys der Hauptstadt! An der Tür wachen Alexandra und Maria Psycho mit viel Berliner Witz darüber, dass nur die richtige Partymeute reinkommt. Drinnen kann man dann unterschiedliche Klubwelten erleben: Techno, House, Pop-Dance ... Eine einzigartige Location und Klubber, die man sonst nicht sieht. Das musikalische Highlight ist heute DJ Enrico Sangiuliano. Am 28.1. steigt die Party ausnahmsweise in der IPSE! Grund dafür sind die Veränderungen beim Klub magdalena – wir berichteten.

28.1., B:EAST, IPSE, Schlesisches Tor 2, S Warschauer Str. und etwas laufen, 23 Uhr