Am 31.12. wird ab 23 Uhr ganz groß aufgefahren.

Eine feine Auswahl angesagter DJs, u. a. Enrico Sangiuliano (Drumcode, Suara), Loco & Jam (Aleanza, Stereo) sowie Tom Clark werden es den Klubbern in der Silvesternacht in der undergroundigen Klub-Location 1 Stralau leicht machen, exzessiv ins Jahr 2018 rein zu festen. Die Partynacht soll erst um 12 Uhr am 1. Januar enden – ob die tanzende Meute das schafft?! Wir sind gespannt.

31.12., B:EAST MEETS REVOLVER PARTY NYE 2018, 1 Stralau, 23 Uhr