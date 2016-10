100% NINA QUEER: BERLINS LEGENDÄRSTE PARTY

Sexy im Irrenhouse

„Ich bin die Prinzessin hier! Und jeder soll es sehen!“ Nina Queer, die Gastgeberin der Nacht, weiß, wie sie sich in Szene setzen muss – und wie sie ihre Fans auf der Bühne bei der Show begeistert.

Ja, den Bogen vom Tanz zur Popmusik zur Kunst, sei es via Joko Koma an der Türe oder mit expliziter Videokunst, diesen schlägt die Veranstalterin Nina Queer mit Bravour. Weil sie drin ist in der Promi-, Kunst- und Party-Szene.

Am Samstag wird sie unterstützt von u. a. DJ Divinty, Show-Diva und Neu-DJane Destiny Drescher, Pop-Liebhaber Influx_ sowie dem wirbelnden Kunstwerk Bambi Mercury. Und im Morgengrauen weiß Mann dann: Das war groß!

15.10., Irrenhouse, Falckensteinstr. 47, U Schlesisches Tor, 23 Uhr