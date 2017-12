Die Bärenkönigin: Amanda Cox

× Erweitern Amanda Cox Joko Koma Michael Rädel Irrenhouse

Sie ist ein quirliges Showgirl, hat Haare auf den Zähnen und macht sich für Safer Sex und gegen Body Shaming stark. Zeit, Amanda Cox (links im Bild) euch vorzustellen.

Du lebst seit einigen Jahren in Berlin, woher kommst du ursprünglich?

Ich komme eigentlich aus Leipzig bzw. bin in einem kleinen Dorf nahe bei Leipzig aufgewachsen. Aber im Juni vor fünf Jahren bin ich nach Berlin gekommen – und will hier nie wieder weg.

Wie kamst du zu ManCheck?

Das ist im Grunde eine witzige Geschichte: Die Jungs waren bei einer „Irrenhouse“-Party und verteilten dort Kondome. Als ich die Jungs sah, dachte ich mir, sie etwas anzuflirten und sie zu ärgern, indem ich laut „Bareback“ rief ...

Was machst du bei ManCheck genau?

Ich engagiere mich durch Social Media und indem ich auf Partys Kondome verteile und aufkläre. Es ist sehr wichtig, stets auf das Thema Safer Sex aufmerksam zu machen, Mittel wie die PrEP sind nur eine Möglichkeit, aber Kondome schützen nun einmal am besten.

Mit Geena Tequila verbindet dich eine besondere Freundschaft.

Ja, eine sehr gute. Geena war für mich an einem Punkt im Leben da, als ich nicht wusste, wohin mit mir, und ich war für sie da, als sie nicht wusste, wohin. Ich schätze ihre Freundschaft so sehr, wie auch ihr Talent auf der Bühne. Privat sind wir ständig unterwegs und machen viel zusammen, ob Shows oder einfach nur mal ein Bier in der Großen Freiheit 114.

Du entsprichst nicht ganz dem Schönheitsideal der Mehrheit. Was für negative Erfahrungen hast du gemacht?

Mir wurde oft an den Kopf geschmissen, dass ich doch bitte abnehmen solle und mir die Brust rasieren. Oder auf Partys wurde ich privat wie auch als Drag schon beschimpft, ich sei fett und würde nicht dazupassen. Für mich ist es kein Problem, so was zu ignorieren und es mir am Arsch vorbeigehen zu lassen, aber viele leiden unter diesem Mobbing sehr.

Aber sicher auch positive Erfahrungen.

Zu all dem negativen gibt es auch positive Dinge, natürlich. Viele bewundern meinen Mut, damit offen umzugehen, oder meine Art, mich darüber lustig zu machen, wie dick ich bin. Auch höre ich oft, dass ich ja nicht wirklich dick bin, sondern einfach nur groß und breit. (lacht)

Wie bekämpfst du Body Shaming?

Ich bekämpfe es, indem ich weiter zeige, wer ich bin und was ich bin: eine dicke Dragqueen mit Conchita-Brust! Auch werde ich immer, sobald ich sehe, dass jemand angefeindet wird, aufstehen und ganz laut schreien!

*Interview: Michael Rädel