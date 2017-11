WhatWeDoAtNight

× Erweitern Nina Queer M. Rädel La Queer schreibt Kolumnen und Bücher, machte „Frauentausch“ zum TV-Kult und ist eine glamouröse Partygröße.

Dieses Gesicht erkennt man, schließlich handelt es sich hierbei um eine der erfolgreichsten Diven Deutschlands: Nina Queer. Am Samstag lädt sie wieder ein in ihr „Irrenhouse“.

Take the Heat off Me

Okay, man muss zu später Stunde auch mal anstehen, komm einfach vor Mitternacht und entdecke die heißen Feger an der Bar – und tanzen kann man auch schon ab 23 Uhr auf einem der drei Floors.

Love for Sale

Amanda Cox verteilt die ganze Nacht über Süßwaren – gratis. Ihre Liebe gibt es auch zum Freundschaftspreis von 0 Euro.

Nightflight to Venus

Die DJs sorgen mit einer klasse Auswahl von Pop bis HousElektro für spacige Zeiten auf den Floors.

Oceans of Fantasy

Die Travestie-Revue von Nina Queer ist legendär – auch weil sie gut moderieren kann. Sie hat es drauf mit Mund und Zunge!

Boonoonoonoos

Das Publikum ist international und sehr gesellig.

10.000 Lightyears

Die drei Klubräume lassen einen die ganze Nacht über Neues entdecken. Der Alltag erscheint hier Lichtjahre entfernt ...

Kalimba De Luna

Auch die 1980er werden im „Irrenhouse“ nicht vergessen, Retro gehört einfach dazu.

Eye Dance

Ja, mitunter schauen sie lustig, die Klubber. Liegt sicherlich an der guten Laune!

Diamonds

Im Darkroom kannst du allen deine Kronjuwelen zeigen.

18.11., Irrenhouse, Musik & Frieden, Falckensteinstr. 47, U Schlesisches Tor, 23 Uhr