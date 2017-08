Nachgefragt: Simon LaCoste

× Erweitern DJ Simon Lacoste

Bars hat Berlin viele. Zum Beispiel den „Marienhof“, hier legt sich regelmäßig ein recht junger DJ für euch ins Zeug: Simon LaCoste. Wir sprachen mit dem Tätowierten. Gut zu wissen: Am 19.8. ist er in Nina Queers „Irrenhouse“ im Einsatz.

WAS FÜR MUSIK SPIELST DU?

Ich spezialisiere mich hauptsächlich auf Popmusik. Also alles, was irgendwie tanzbar ist oder was man entspannt in einer Bar hören kann.

WARUM BIST DU DJ GEWORDEN?

DJ zu werden war schon immer mein Traum und sehr interessant für mich. Ich bin mit Musik aufgewachsen und habe immer irgendwas in die Richtung gemacht. Leider habe ich mich nur nie wirklich getraut, dieses Projekt zu starten – aber jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt.

WAS MAGST DU AM MARIENHOF?

Auf die Bar Marienhof bin ich durch meine besten Freunde gekommen. Die haben mich öfters dorthin mitgenommen und ich habe mich in den Laden verliebt. Der Marienhof ist quasi mein zweites Wohnzimmer geworden.

*Interview: Michael Rädel

19.8., Irrenhouse, Musik & Frieden, Falckensteinstr. 47, U Schlesisches Tor, 23 Uhr, www.marienhof-berlin.de, www.facebook.com/djsimonlacoste