Immer am ersten Freitag lädt Lars Svenson zu seiner Partyreihe in den erst eröffneten „Polygon Club“ ein – ja, das ist der ehemalige Klub Kosmonaut. Aber die Location wurde via Umbau und Renovierung vollkommen neu erfunden!

Am 6. April steigt die Party „MENtabolism“ zum 1. Mal, und da werden dann auch jede Menge tolle Klangkünstler der LGBTIQ*-Szene aufgefahren:

- Karina Qanir (Gegen)

- MF 3 (MENtabolism) Sultonic (Revolver)

- Joseph Diel (G-Day)

- Tiasz (REVOLVER)

- Yosh Houzer (MENtabolism)

Achtung: Die Party ist nur für Männer, aber zumindest DJane Karina Qanir darf auflegen ... Verschrieben hat sich das Team übrigens dem Sound of Berlin. Wir freuen uns drauf!

6.4., MENtabolism – The Beginning, Polygon Club, Wiesenweg 1 – 4, S+U Ostkreuz/Frankfurter Allee, 23:55 Uhr, www.mentabolism.de