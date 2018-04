× Erweitern Foto: M. Rädel Partyprinz Dan und Performer Allucard

Im Birgit&Bier feiert das GMF sein 22. Wiegenfest. blu gratuliert!

Am 9. Mai werden für dich DJs und Künstler wie u. a. Star-DJ Divinity, Stella de Stroy, Destiny Drescher, Maringo, Darc Delirium sowie Allucard loslegen. 22 Jahre ... eine verdammt lange Zeit! Los ging es 1996, darüber sprach einmal GMF-Boss Bob Young (kleines Bild rechts, dort dann oben links) mit uns:

Was war für dich der Anlass die erste GMF Party zu organisieren ?

Zu der Zeit hatten wir im 90 Grad vier Nächte in der Woche Party! Darunter die Premiere-Party-Reihe von Biggy, „Soap“, jeden Donnerstag. Als die Samstag-Partys, Gloss und Glitz zu Ende gingen, suchte ich eine neue Location. Als mein guter Freund, der WMF Macher Martin Dobbeck, mich wegen einer Tea-Dance-Idee ansprach, war ich neugierig! Der Klub vom WMF in der Burgstraße am Hackeschen Markt war beeindruckend, und ich wollte mit einem Tea-Dance ein weiteres Party-Publikum erreichen.

Was ist das GMF für Berlin?

Gute Laune, gutes Styling, guter Groove. Das GMF ist nach und nach zu einem Treffpunkt für verschiedenste Party-Kreise geworden, denn die Individualität jedes Einzelnen wurde und wird immer im GMF gewünscht. Sie ist die Basis für eine freundliche und tolerante Atmosphäre, was ein ganz klares Merkmal ist.

9.5., 22 Jahre GMF, Birgit&Bier, Schleusenufer 3, 22:59 Uhr, www.gmf-berlin.de