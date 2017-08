Über das Zusammenleben von Deutschen und Arabern

Tagsüber Marketingleiter bei der Volksbank, nachts Stand-up-Comedian in geheimer Mission. Sascha Straub (45) hat nicht nur die Lizenz zum Gutaussehen, sondern feiert in seiner neuen Show das Zusammenleben von Deutschen und Arabern. Hoffentlich auch bald in Berlin!

Sascha, du bist gerade dabei, dein neues Bühnenprogramm zu schreiben. Worum geht es?

Die Bühnenfigur Sascha Straub ist als schwuler Geheimagent unterwegs, der für die „ProSeCo9“ (Professional Security Coalition) im Einsatz ist. In meinen Shows geht es immer um lustige Dinge aus meinem Leben. Ich und mein Partner haben seit einem Jahr einen jungen Mann aus dem Irak bei uns privat aufgenommen. Diese Erfahrung verarbeite ich im neuen Programm mit dem Titel „Heilbronn Hayat“.

Hayat?

Das ist Arabisch und bedeutet „Leben“. Was will ich damit sagen? Deutschland lebt, lebt durch die Vielfalt der Kulturen …

Wie genau sieht diese Vielfalt in dem Stück aus?

Wie Karrar, ein achtzehnjähriger heterosexueller Mann, der Moslem ist und in einen schwulen Haushalt kommt. Die Vielfalt spiegelt sich auch in den kulturellen Unterschieden, der deutschen Gründlichkeit auf den Behörden und anderen lustigen Begebenheiten wider.

Kannst du eine Anekdote zum Besten geben?

Wir waren kürzlich im Urlaub und Karrar konnte noch nicht mit, weil er keinen Pass hatte. Als wir zurückkamen, fiel mir sofort der akkurat gemähte Rasen auf. Ich fragte Karrar, wann er gemäht hätte. „Ich habe heute gemäht“, war seine Antwort. Man muss dazu sagen, dass wir an einem Sonntag zurückgekommen sind. An einem heiligen christlichen Tag und zum Frust aller Nachbarn.

*Interview: Dennis Stephan

www.saschastraub.de