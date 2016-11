Der Zirkus Flic Flac ist zu Gast in Berlin und überzeugt mit einem beeindruckenden athletischen Spektakel. Für Spannung ist gesorgt, und das ganz ohne Einbindung von Tiershows.

Ende Oktober öffnete der Zirkus Flic Flac seine Pforten in der Hertzallee 41, unweit vom Bahnhof Zoo. Die aktuelle Show heißt „Höchststrafe“ und zelebriert das 25-jährige Bestehen des Zirkus Flic Flac.

Das Bühnenkonzept stellt sich als Extrem-Gefängnis heraus, in dem sich die „Insassen“ zu spektakulären Battles verabreden. Von waghalsigen Stunts in Autos oder auf Motocross-Maschinen über Kunststücke in beängstigender Höhe bis hin zu ästhetischen schlangenartigen Bewegungen unter Wasser bietet der Zirkus eine wirklich ausgewogene Mischung an Unterhaltung. Das Highlight der Show ist der Globe of Speed: In der stählernen Kugel mit einem Durchmesser von mehr als sechs Metern rasen am Ende bis zu zehn Fahrer gleichzeitig mit ihren Bikes! Beeindruckend und zugleich beängstigend trennen die Fahrer teilweise nur Millimeter von einem schlimmen Crash.

Es ist definitiv nichts für schwache Nerven, sondern eher für diejenigen, die es nach einem echten Erlebnis und Adrenalin dürstet. Die Spielzeiten sind Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag um 20 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen um 16 und um 20 Uhr.