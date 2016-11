YVONNE, DIE GRÜNDERIN

Yvonne Catterfeld

Das überrascht: Yvonne Catterfeld gründete ein eigenes Label und kündigt ein neues Album an.

Gemeinsam mit ihrem Manager Konrad Sommermeyer (Guerilla Entertainment GmbH) und in Zusammenarbeit mit den Vertriebsprofis von Groove Attack GmbH/GoodToGo GmbH/Rough Trade Distribution GmbH, nimmt die Sängerin ihre nächsten musikalischen Schritte ab sofort selbst in die Hand. Mit ihrem mittlerweile siebten Studioalbum „Guten Morgen Freiheit“, der ersten Veröffentlichung auf Veritable Records GmbH am 10.3.2017, schlägt Yvonne Catterfeld auch ein neues musikalisches Kapitel auf. Sowohl mit ihrem neuen Album „Guten Morgen Freiheit“ als auch mit der ersten Single „Irgendwas feat. Bengio“ wird sie für einige Überraschungen sorgen, die bei Veritable Records GmbH in guten und eigenen Händen sind. Wir sind gespannt.