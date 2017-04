William Klein: umfangreiche Retrospektive

× Erweitern Smoke + Veil, Paris 1958 (VOGUE) painted contact 2001, William Klein Smoke + Veil, Paris 1958 (VOGUE) painted contact 2001, William Klein

Der Fotograf und Filmemacher ist das Thema der Ausstellung „William Klein. Photographs and Films“ im Amerika Haus. Morgen ist die Eröffnung.

Bis zum 2. Juli kann man bei C/O Berlin im Amerika Haus am berühmt-berüchtigten Bahnhof Zoo eintauchen in das Schaffen des jetzt 88-jährigen Künstlers, der unter anderem für die VOGUE arbeitete und Berühmtheiten wie Muhammad Ali, Little Richard und Eldridge Cleaver mit seiner Kamera einfing.

Die Ausstellung umfasst rund 300 Exponate, darunter große Tableaus, Vintage Prints, Kontaktbögen, Bücher, Magazine und Filme. Sechzig Jahre große Kunst in der Hardenbergstraße.

http://www.co-berlin.org