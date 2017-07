× Erweitern Von Monet bis Kandinsky.Visions Alive

Auf 1000 qm kann man ab morgen in der alten Münzprägeanstalt in Berlins Mitte die Werke der sechzehn wohl bedeutendsten Künstler Klassischen Moderne in einer einzigartigen Kombination aus animierter Video-Projektion und Musik genießen. Wir konnten sie heute schon erleben.

Die von Yascha Yavorskaya kuratierte Ausstellung projiziert in den Multimedia-Räumen in 16 Filmen die Hauptwerke jedes Meisters – u. a. Claude Monet, Henri de Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt, Amedeo Modigliani, Vincent van Gogh und Paul Klee – auf 7-Meter-hohe Flächen. „Die Endlosschleife von insgesamt 63 Minuten ist ein eigenständiges und ganzheitliches Kunstwerk, das den Betrachter in die jeweilige Welt des Künstlers eintauchen lässt. Die Projektionen blenden ineinander über, werden lebendig und bewegen sich im Rhythmus der sie begleitenden Musik“, verrät das Museum. Insgesamt wurden für „Von Monet bis Kandinsky.Visions Alive“ etwa 1.500 Arbeiten aus der ganzen Welt digital bearbeitet. Packend, intensiv, lohnenswert!

21.7. – 28.1.2018, Von Monet bis Kandinsky.Visions Alive, Alte Münze am Molkenmarkt