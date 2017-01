UND EWIG LOCKT DER WALD

Käfer im Moos

Vom S-Bahnhof Grunewald ist es nur noch ein kurzes Stück Fußweg, dann ist man im Grünen. Und beim Ökowerk Berlin.

Gerade in einer Millionenstadt wie Berlin ist es wichtig, dass die Natur, die sie umgibt, geschützt und gepflegt wird. Und dass die Städter eine Chance haben, Natur zu erleben, denn nur, was man kennt, will man schützen und bewahren. Der Verein Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e. V. hat die Förderung und Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit, Volksbildung, Natur- und Umweltbildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche, Schaffung von Verständnis für ökologische Zusammenhänge, Umweltprobleme und -risiken sowie Lösungsmöglichkeiten zum Ziel. Er betreibt das Naturschutzzentrum Berlin im ehemaligen Wasserwerk am Teufelssee im 3.000 Hektar (30 km²) großen Grunewald – einem naturnahen Kiefern-Eichenmischwald.

Im Naturschutzzentrum kann man sich informieren, Anregungen für die Gestaltung des eigenen Gartens oder Balkons holen (Stichwort: Bienenhotel) oder auch einfach entspannen. Wer nur spazieren gehen will, kann dies hier auch tun: loslaufen – auf den Wegen – und die Seele baumeln lassen. Und wenn keiner guckt, kann man auch mal einen Baum umarmen.

Gerade in der Winterpause! Ab dem 31.1. ist das Ökowerk wieder auf, den Wald gibt es aber immer zu genießen.

Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e. V., Teufelsseechaussee 22, 030 300005-0, info@oekowerk.de