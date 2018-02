TALK: Gregor Gysi trifft Rosa von Praunheim

Der eine ist einer von Deutschlands beliebtesten Politikern, der andere eine, wenn nicht DIE Ikone der Schwulenbewegung. Anfang März treffen beide im Deutschen Theater Berlin aufeinander.

× Erweitern Foto: Joachim Gern gysi

Gregor Gysi hat schon vor inzwischen über zehn Jahren damit angefangen, die Politbühne ab und an mit den wirklichen Brettern, die die Welt bedeuten, zu tauschen und eine Gesprächsreihe in Theatern initiiert. 2006 erschien bereits eine Sammlung der Gespräche in Buchform, die von Kritikern hoch gelobt wurde. Eine der bekanntesten dieser Begegnungen mit Menschen aus Politik, Zivilgesellschaft und Kultur war jene mit Komödiant Hape Kerkeling, in dem es auch um das Zwangsouting Hapes durch Rosa von Praunheim ging. Er sei am Tag nach der Sendung zu seinem Zahnarzt gegangen: „Da zog er sich zum ersten Mal Handschuhe an. Da weiß man dann auch, wo man sitzt“, so Kerkeling. „Im Nachhinein weiß ich auch nicht, ob es doch vielleicht gut war und etwas gebracht hat.“

Am 4. März trifft Gregor Gysi nun genau auf jenen kulturschaffenden Schwulenaktivisten. Worüber Rosa von Praunheim mit dem linken Politprofi sprechen wird, ist noch nicht bekannt. Wir können aber sicher sein, dass es auch um queere Themen gehen wird.

4.3., Gregor Gysi trifft Rosa von Praunheim, Deutsches Theater Berlin, Schumannstr. 13 a, U/S Friedrichstraße, 11 Uhr, www.deutschestheater.de