Soziokulturelle Untersuchung zur Pathogenität

Yey, was für eine Beschreibung der Kunst. Doch was der 1991 in der Ukraine geborene Sergey Melnitschenko ab dem 6. Juni in Berlin ausstellt, kann man aber trotzdem auch einfach nur genießen. Und dann nachdenken.

Seine Fotoserie „Loneliness Online“ beschäftigt sich mit einem Phänomen, das jeder kennt. Man hängt zuhause vorm Rechner, am Tablet oder Smartphone und schaut auf Instagram oder sonstwo fremde Menschen an. Oder Körperteile. Man liked, man guckt – man hofft, dass sich eine „Unterhaltung“ ergibt. Oder gar ein Date. Und irgendwann wendet man sich wieder dem Buch oder dem TV zu, denn eigentlich geht es doch den meisten nur um Likes, nicht um wirklichen Kontakt. Oder?

„Loneliness Online markiert einen Zeitpunkt, zu dem der Neuheitswert der videofähigen Technologie zu einer weit verbreiteten Akzeptanz führte, sie aber immer noch von etwas Mystischem und einem gewissen Insider-Appeal umgeben war (denken Sie dabei eher an Chatroulette statt an FaceTime). Diese zufälligen und anonymen Online-Begegnungen waren und sind immer noch ein wichtiges Forum und Ventil für Wünsche, nicht nur für Exhibitionismus“, verrät die ausstellende Galerie SomoS.

„Ich wartete, bis ich auf so jemanden stieß, dann ‘fotografierte’ ich ihn, indem ich ‘Prt Sc’ drückte. Während der ganzen Zeit, die ich in den Video-Chats verbracht habe, habe ich etwa 200-300 solcher Charaktere aufgenommen und dann die meiner Meinung nach interessantesten ausgewählt. So entstand die linke Seite des Bildes“, ergänzt Sergey. „Das Projekt stellt den Zustand der Einsamkeit dar. Hierzu werden Einzelbilder mit Bäumen und Körpern von Fremden, wie sie in Video-Chaträumen zu sehen sind, nebeneinander gestellt. Durch das einfühlsame Nebeneinander der intimen Bilder gewinnt das Projekt an Komplexität und poetischer Bedeutung.“

Sergey Melnitschenko: „Loneliness Online“, 6. – 17.6., SomoS/Paulus Fugers, Kottbusser Damm 95, die Vernissage findet am 6. Juni von 18 bis 21 Uhr statt, www.somos-arts.org/de

Info: Die Ausstellung ist eine soziokulturelle Untersuchung zur Pathogenität* in sozialen Netzwerken, die durch das sozialpsychologische Trauma der Isolation verursacht wird.

* Pathogenität ist die grundsätzliche Fähigkeit von infektiösen Organismen oder Toxinen, einen bestimmten Organismus krank zu machen (so bringt es Wikipedia auf den Punkt)