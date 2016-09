PETER WELZ IM KINO INTERNATIONAL

Peter Welz: Blur

Der international bekannte Künstler stellt im Rahmen der Berlin Art Week in Berlins Mitte aus.

Der Ort Peter Welz’ Kunst zu präsentieren, könnte nicht schöner sein: Ausgewählt wurde das denkmalgeschützte Pracht-Kino aus – mitunter verklärten – DDR-Zeiten, das Kino International. Der 1972 geborene Videokünstler Peter Welz wird hier in der ehemaligen Bibliothek mit „Blur“ vertreten sein. Ausgebildet wurde er u. a. am National-College of Art and Design in Dublin, seine Kunst hängt u. a. in der Sammlung des Museums für moderne Kunst in Frankfurt.

13.9., Peter Welz: Blur, Kino International, ehemalige Bibliothek, Karl-Marx-Allee 33, S U Alexanderplatz, 22 Uhr, www.peterwelz.com