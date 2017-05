× Erweitern Foto: Holger Diedrich Clébio Oliveira

Das Unterbewusstsein transsexueller Menschen ist Thema einer Choreographie von Clébio Oliveira.

An sechs Tagen zeigt sich die ganze Fülle an Kreativität und Kunst, die sich in der schönen Hauptstadt versammelt hat. Von Schauspiel über Tanz und Performance bis hin zu Musik-, Puppen- und Figurentheater ist alles dabei, was dich zu einem besseren Menschen macht (im Idealfall). 120 Künstler und Künstlerinnen sowie Gruppen aus den unterschiedlichen Bereichen der darstellenden Kunst wirken mit ihren Arbeiten an fast sechzig Spielstätten und Orten in ganz Berlin. Mit dabei sind unter anderem die Neuköllner Oper und das Ensemble Adapter, Nico and the Navigators, Dirty Granny Tales, post theater, das Ballhaus Ost, das HAU Hebbel am Ufer, die Sophiensæle, und eben Clébio Oliveira (rechts im Bild).

13. – 18.6., Performing Arts Festival Berlin, www.performingarts-festival.de, Termine Clébio Oliveira: Premiere 15.6. um 19 Uhr im DOCK11, weitere Aufführungen 16.,17. und 18.6., ebenfalls 19 Uhr