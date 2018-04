„We're the children of paradise“

× Erweitern Paradise Is Now, Salon Dahlmann, Foto: DUST X Camper – Paradise Is Now

Nein, trotz der Überschrift geht es hier nicht um diesen Disco-Hit von Boney M., es geht um Kunst von u. a. John Baldessari, Henning Strassburger und Vivian Suter.

Am Donnerstag eröffnet um 19 Uhr die bis Ende Juni laufende Ausstellung „Paradise Is Now. Palm Trees in Art“ im Salon Dahlmann in West-Berlin nahe des KaDeWe. Zu sehen sind hier dank Kurator Robert Grunenberg bis zum 30. Juni Werke von Größen wie David Hockney, Miriam Jonas, Stefan Knauf, Joonas Kota, Alicja Kwade, Talisa Lallai, Mevlana Lipp, Sarah Ortmeyer, Wolfgang Plöger, Sigmar Polke, Bruno V. Roels, Ed Ruscha, Raf Simons, Yutaka Sone & Rirkrit Tiravanija sowie Simon Speiser.

Am 26. April gibt es zudem noch einen Special-Event: „DUST X Camper – Paradise Is Now“ mit DJ Honey Dijon und Performances! Uuund hier werden dir dann neue Sommerschuhe gezeigt, die CAMPER X DUST Kollektion.

26.4. – 30.6., Paradise Is Now. Palm Trees in Art, Salon Dahlmann, Marburger Straße 3, 19 Uhr, salon-dahlmann.de