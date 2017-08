Neues aus dem Berliner Kriminal Theater

× Erweitern Foto: Kriminal Theater Berlin Miss Marple Miss Marple (Gundula Piepenbring) löst einen neuen Fall in "Ein Mord wird angekündigt"

Als Dank für die Treue des Publikums lädt das Berliner Kriminal Theater am 9.9. Groß und Klein sowie Jung und Alt zum Hoffest in den Theaterhof ein. Zeitgleich wird damit die Spielzeiteröffnung 2017/2018 eingeläutet. Die Gäste können sich über ein umfangreiches Programm und kulinarische Köstlichkeiten aus dem Restaurant Umspannwerk.Ost freuen. Wer schon immer mal einen Blick hinter die Bühne werfen wollte, bekommt beim Hoffest die Möglichkeit. Und auch Schauspieler lassen sich an diesem Tag gern über die Schultern schauen.

„Mords-Lieder“ zum Dinner gibt‘s im September dann auch noch. Zu einem köstlichen 4-Gang Menü serviert das Berliner Kriminal Theater bei „Mordende Gärtner an Bord!“ dunkle Gestalten und schwarzen Humor auf einem Schiff der Reederei Riedel. Während der dreieinhalbstündigen Tour auf der Spree kann man sich mit den anderen Gästen auf eine musikalische Spurensuche durch das Krimi-Song-Repertoire der erfolgreichen Musik-Revue „Der Mörder ist immer der Gärtner“ begeben. Knisternde Spannung und musikalisch (ent)spannende Unterhaltung werden garantiert. Mit der Ticketbuchung sollte man sich nicht mehr viel Zeit lassen, denn es sind nur noch wenige Bordkarten vorhanden.

Außerdem ab Ende September: Die Aufführung des Kriminalstücks „Ein Mord wird angekündigt“ aus der Feder von Agatha Christie. Es geht um drei entzückende, schrullige alte Tanten, die aus einer Zeitungsannonce erfahren, dass in ihrem Haus ein Mord geschehen soll. Miss Marple höchstpersönlich kümmert sich um den Fall. Doch trotz ihres Einsatzes kommt im Wohnzimmer der drei Damen ein Mann zu Tode. Dann wird auch noch Tante Dora vergiftet. Aber Miss Marple wird fündig und entdeckt etwas Merkwürdiges … „Ein Mord wird angekündigt“ ist der 40. Kriminalroman von Agatha Christie und erschien 1950 zum ersten Mal in Großbritannien.

9.9., Hoffest im Theaterhof, 15 – 20 Uhr

1., 14. und 29.9., Mordende Gärtner an Bord, Anlegestelle Reederei Riedel, Firscherinsel, Berlin, Abfahrt 19:30 Uhr

28.9. (Premiere), 29.9. – 1.10., danach ab 8.10., Ein Mord wird angekündigt, Kriminal Theater, Palisadenstraße 48, Berlin, Kartentelefon 030 47997488, Fax 030 28098331, www.kriminaltheater.de