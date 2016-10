Ausstellung • My Abstract World

× Erweitern Mx Abstract World BILD 1: Bernard Frize, Puxo, 2011 VG Bild-Kunst, Bonn 2016 | BILD 2: Thomas Scheibitz, Ohne Titel (Kugel), 2002 VG Bild-Kunst, Bonn 2016, Foto: Illmari Kalkigen | BILD 3: David Ostrowski, F (A thing is a thing in a whole which it’s not), Courtesy Peres Projects, Berlin, Foto Hans-Georg Gaul

Seit drei Jahrzehnten sammelt Thomas Olbricht abstrakte Kunst unterschiedlichster stilistischer Couleur. Eine Auswahl aus den über 350 abstrakten Arbeiten neunzig verschiedener Künstler seiner Sammlung präsentiert er bis April 2017 im me Collectors Room.

Kräftige Farbe, expressive Kompositionen und viel Energie – die hier ausgestellten Werke wecken Emotionen. Sei es gesprühtes Acryl, Wolle und Garn oder auch runde Abdrücke farbiger Pinsel auf einer Leinwand, der Betrachter fängt an nachzudenken und schaltet ab vom Stress dieser Welt. Man taucht ein in eine andere Welt, in eine abstrakte Welt. Zu sehen gibt es unter anderem Kunstwerke von Joseph Marioni, Katharina Grosse, Paul Fägerskiöld und Bernard Frize.

Bis 2.4.2017, My Abstract World, me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht, Auguststr. 68, Di – So 12 – 18 Uhr