MUSICAL: DADDY COOL

Boney.-M.-Musical 2016/2017

Von Mitte der 1970er bis zur Trennung Mitte der 1980er waren Boney M. eine der erfolgreichsten Musik-Projekte – und ihre Hits wie „Gotta Go Home“, „Kalimba De Luna“ und „Sunny“ begeistern noch heute.

Hinter der Gruppe steckte der Top-Produzent Frank Farian, der neben Boney M. noch weitere Projekte ins Rennen schickte: Milli Vanilli, Eruption, La Bouche oder No Mercy. Über 25 Jahre Musikgeschichte wurden vor zehn Jahren in ein knallbuntes Musical gepackt. „Daddy Cool“ feierte im September 2006 seine erfolgreiche und umjubelte Premiere im Londoner Shaftesbury Theatre – und geht ab 6. Februar 2017 wieder auf große Deutschland-Tournee.

Das Musical ist dabei in über 40 Städten zu Gast und bietet über 20 live interpretierte Welthits, darunter natürlich die Boney-M.-Klassiker wie „Ma Baker”, „I Shall Sing“ oder „Rivers of Babylon“, aber auch weitere Farian-Hits wie „Girl You Know It’s True” (Milli Vanilli) und „Sweet Dreams“ (La Bouche). Rund um diese Hits tanzt sich die Geschichte des jungen Sunny und seinen Traum vom afrikanischen Karneval auf der Insel Trinidad, der mit Umwegen über London schließlich auch in Erfüllung geht. Ein großer Musikspaß begeistert erneut. Schön, das.

9./10./11.2.: 20 Uhr, 12.2.: 19 Uhr, „DADDY COOL – Das Boney M.-Musical”, Admiralspalast Berlin, S Friedrichstraße