Das Lieblingsmotto von Chef Ron gibt die Art der Unterhaltung vor: „We don’t want to change the karaoke world, we want to change the world with karaoke! Fight the power!“

Die queere Karaoke-Bar lässt singen und tanzen – und wer nur etwas trinken will, ist hier auch richtig und willkommen.

1.8., Monster Ronson’s Ichiban Karaoke, Warschauer Str. 34, U/S Warschauer Str., tägl. ab 19 Uhr, www.karaokemonster.de