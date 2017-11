Megy Christmas 2017 in Berlin!

Ab dem 27. November gibt es Travestie vom Feinsten mit der wunderbaren MEGY B. in Berlin. Wir haben alle Termine für euch!

„Draußen rieselt der Schnee und Kult-Travestie-Star MEGY B. bringt uns alle ganz langsam in Weihnachtsstimmung. Sie entführt uns in einen musikalischen zauberhaften Winterwald," versprechen die Veranstalter. Ob das mit dem Schnee klappt, bleibt erfahrungsgemäß typisch Berlin. Also ein Glücksspiel. Sicher sind aber Lebkuchen und Glühwein und MEGY, die über Sinn und Unsinn des Lebens philosophiert.

27. November 2017 20 Uhr Restaurant im Umspannwerk.Ost

Dinner-Show: MEGY Christmas 2017 - Die glamouröse Weihnachtsshow

Palisadenstr. 48 - 10243 Berlin- Friedrichshain

Karten 03047 99 74 88 sowie an allen Vorverkaufskassen oder online www.umspannwerk-ost.de/de/dinnershow

4., 12., 14., + 20. Dezember 2017 20 Uhr Theaterclub im Umspannwerk.Ost

Dinner-Show: MEGY Christmas 2017 - Die glamouröse Weihnachtsshow

Palisadenstr. 48 - 10243 Berlin- Friedrichshain

Karten 03047 99 74 88 sowie an allen Vorverkaufskassen oder online www.umspannwerk-ost.de/de/dinnershow

9. Dezember 2017 19:30 Uhr - Reederei Riedel

MEGY Christmas .... Einfach DIVA - Eine märchenhaft schöne Weihnachts-Show

an Bord der Reederei Riedel in Berlin

Karten 03067961470 – www.reederei-riedel.de

10. Dezember 2017 15 Uhr Freizeitforum Berlin-Marzahn

Weihnachtsshow mit Siegfreid Trzoß „Es leuchten die Sterne 2017"

Karten 0305 42 70 91 ticket@freizeitforum-marzahn.de