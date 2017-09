MALEDIVA: offener Brief von Lo

× Erweitern Lo und Tetta: Malediva

In einem offenen Brief wandte sich Lo Malinke an die Fans, die drei Jahre lang auf das Comeback des Duos Malediva hofften. Ein Comeback, das es nicht geben wird.

„Ihr Lieben,

als Tetta vor drei Jahren aus gesundheitlichen Gründen die „BARHOCKER“-Tournee abbrechen musste, war uns allen klar, dass das noch nicht das Ende von MALEDIVA gewesen sein durfte. Auch die Ärzte, die bei Tetta damals neben einer akuten Depression eine manisch-depressive Erkrankung diagnostizierten, machten uns Hoffnung, dass mit dem richtigen Leben und der richtigen Behandlung eine Rückkehr auf die Bühne möglich sein würde. (...) Nach Therapien und Klinikaufenthalten, einem Umzug aufs Land, vielen Gesprächen und – das war ganz wichtig – liebevoller Unterstützung durch Familie, Freunde und Kollegen, schien es vor einem Jahr wieder möglich, an ein Comeback zu denken. Wir haben die Entscheidung für eine Rückkehr nicht leichtfertig getroffen. Wir haben uns Rat von Tettas Therapeuten und Ärzten geholt, mit unserer Agentin Eike besprochen, wie wir eine Tour planen könnten, die zwischen den Auftritten genug Pausen zur Regeneration lassen würde, und schließlich schien uns Tettas Zustand stabil genug, um mit den ersten Proben zu beginnen. Diese Zeit war eine gute und glorreiche. (...) Leider haben wir in diesem Ringen um Normalität und Gesundheit einen herben Rückschlag erlitten, und darum schreibe ich Euch diesen Brief. Es tut mir leid, Euch sagen zu müssen, dass Tettas Zustand nach einer Panikattacke so lebensbedrohend geworden ist, dass ich ihn in ein Therapiezentrum habe einweisen müssen. (...)

Wir besuchen Tetta dort täglich und sind immer an seiner Seite. Er ist dort optimal versorgt, seine vertrauten Therapeuten und sein Arzt kümmern sich um ihn, und wir hoffen, ihn schon bald wieder nach Hause holen zu dürfen. Doch die traurige Wahrheit, die uns in den Gesprächen mit den leitenden Ärzten in den letzten drei Tagen klar wurde, ist, dass Tetta nie wieder auf die Bühne zurückkehren wird. (...) Auch wenn Tetta es im Moment selbst anders sieht, ist er so viel mehr als nur ein Bühnentalent. Er ist Ehemann, Bruder, Sohn, Onkel und Freund, und in all diesen Rollen ist er ein Geschenk für die, deren Leben er berührt. (...) Wir sind fest entschlossen, es mit Zähnen und Klauen vor dieser bösartigen Krankheit zu verteidigen. Und wir werden siegen, wenn auch vielleicht nicht sofort oder zu unseren Bedingungen ... (...)

Ich möchte mich so verabschieden, wie wir es auf der Bühne immer getan haben:

Bleibt gesund und kommt alle gut nach Haus.

Das wünscht Euch von Herzen

Euer Lo“

Die blu Mediengruppe wünscht Tetta und Lo nur das Beste – und vor allem Gesundheit.