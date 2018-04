LISA STANSFIELD LIVE

× Erweitern Lisa Stansfield Hits Collage 2018

Let's just call it love: Wer schon so lange im Geschäft ist und immer noch so hochwertige Musik abliefert, der ist eine wahre Künstlerin.

Lisa Stansfield brachte die Szene schon seit den 1980ern mit Chart- und Klubhymnen wie „Live Together“, „Set Your Loving Free“, „Carry On“, „All Around the World“ oder auch „If I Hadn't Got You“ und „Someday (I'm Coming Back)“ zum Tanzen. Vor wenigen Jahren glückte das Comeback, ihr Album „Seven“ schoss hoch in die Charts. Und jetzt legt sie hochwertig nach: „Deeper“ überzeugt mit Soul, Pop und House – willkommen zurück!

6.5., Lisa Stansfield: Deeper Tour, Friedrichstadt-Palast, S+U Friedrichstraße, 20 Uhr